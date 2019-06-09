Мужчины заслуживают больше призовых, чем женщины. Их матчи длиннее и собирают больше зрителей

Этот «Ролан Гаррос» – сайфер из всех грехов, которые собрал женский теннис за последние несколько сезонов. Ранние вылеты топов, отсутствие какого-либо смысла в рейтинге WTA, потому что все обыгрывают всех, избыток проходных и очень коротких матчей. В этот раз к ним добавился еще один – низкокачественный теннис, причем главная тоска выпала на финал.

Параллельно с каким-то жё-де-помом в женской сетке, мужчины выдали очень крутой турнир с топовыми вывесками, длинными, но качественными матчами и адекватным количеством сюжетных твистов.

В полуфиналах произошло неизбежное: мертвые вывески Барти – Анисимова и Конта – Вондроушова отправили на второй и третий корт, потому что параллельно играли три величайших теннисиста всех времен и наследник грунтового Короля. «Шлемы», если что, курирует ITF, а не WTA и ATP, поэтому к мнению туров могут только прислушиваться, но делать по-своему. Обычно организаторы до последнего распределяют матчи по главным кортам поровну, но тут это совсем противоречило здравому смыслу. WTA оставалось только обидеться, WTA и обиделась.

Мартич против Канепи на «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Тур не понимает: за топорным и слепым равноправием следует деградация и мужского, и женского тенниса, особенно на мэйджорах. Сейчас мужской турнир (особенно, когда топы у женщин вылетают рано, т.е. почти всегда) фактически продает и тянет за собой женскую сетку.

Как это работает? Вспоминаем четвертый круг этого «Ролан Гаррос»: на главный корт сначала вышли Кайя Канепи и Петра Мартич, трибуны заполнены в лучшем случае на четверть. Следом играет Роджер – посещаемость визуально растет до 70-80 процентов. Билеты в теннисе до финалов, если что, продаются не на отдельные матчи, а на игровую сессию. То есть болельщик покупает пакет, в котором к условному Роджеру докидывают условную Мартич и у него никто не спрашивает, хочет ли он смотреть баталию с участием 78-й ракетки мира.

В финалах с точки зрения заработков система работает справедливее: матчи проходят в разные дни и цена на них отличается примерно в два раза. Получается, мужские матчи либо вытягивают продажу билетов, либо стоят существенно дороже соответствующей женской игры.

В таком же положении оказываются спонсоры, которые вынужденно выкладывают деньги за оба турнира, формально уравнивая доходы обеих сеток.

Юридически разделить два соревнования и заставить их самостоятельно зарабатывать в современной повестке – слишком радикальный шаг. Доходы женщин упадут пропорционально разнице в цене билетов, а такое решение ITF тут же обзовут сексизмом и предательством всего, за что сражался женский тур. Поэтому единственный ход, который хотя бы частично восстановит справедливость и не приведет к грандиозному скандалу – новая система распределения призовых а-ля в Лиге чемпионов.

Игроки бы получали некую фиксированную сумму за выход в каждый следующий круг, а уже к ней прибавлялись бы проценты: они могут варьироваться от числа зрителей на трибунах, рейтингов трансляции и длины матча. Для уравнивания трех женских и пяти мужских сетов время лучше сравнивать со средним по той же сетке.

Такое решение вряд ли отразит реальную пропасть между мужским и женским теннисом: дело не только в цене билетов – в два раза отличается число подписчиков на аккаунты ATP и WTA, примерно то же у фолловеров элиты за пределами большой тройки и тройки Серена-Шарапова-Бушар. Но только так в теннис придет настоящее равноправие: на заработок будет влиять не только формальный выход в какую-то стадию, но и генерируемый интерес вне зависимости от пола. Обратный сексизм – тоже сексизм.

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