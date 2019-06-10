Испанский теннисист едва не превратил грунт Алма-Аты в пепел, размолотив ракетку

Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес едва не разнес корт во время матча на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате (Казахстан).

В сражении против боснийца Томислава Бркича 23-летний Вилелья Мартинес упустил преимущество в сет и брейк в третьей партии, а затем проиграл матч. После досадного поражения спортсмен начал в бешенстве стучать ракеткой по грунту, поднимая клубы пыли.

Кроме того, Марио еще и отшвырнул сломанную ракетку за пределы корта.

Победителем «Челленджера» в Казахстане стал итальянец Лоренцо Джустино.

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