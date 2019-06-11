Экс-лидер мирового рейтинга Борис Беккер недоволен ситуацией в мужском теннисе: среди теннисистов не старше 28 только Доминик Тим, которому уже 25, играл в финалах «Шлемов», но и он не добился победы.

«Это плохо, это явно не красит теннисистов моложе 28. И не надо говорить мне, что остальные слишком хороши. Мы должны задаться вопросом относительно уровня и отношения к делу всех игроков моложе 28. В этом просто нет смысла.

Как бы сильно я ни уважал Роджера, Рафу и Новака, но кто еще? Покажите себя, дайте мне что-то, о чем бы хотелось говорить. Когда-нибудь Роджер, Рафа и Новак состарятся. Но хотелось бы увидеть, как кто-то перехватывает у них эстафету, пока они еще в форме. Хочется увидеть, как Стефанос и Доминик побеждают Биг-3, когда те еще очень сильны.

Дело не форхенде, дело не в физике. Дело, безусловно, в ментальности, в мышлении, в отношении к делу, которое и проводит черту между победами и поражениями», – сказал Беккер ВВС.

В сентябре 2018-го в мужском теннисе впервые за всю истории не стало игроков моложе 30, когда-либо побеждавших на «ТБШ».

Доминик Тим дважды играл в финале «Ролан Гаррос» и взял за две встречи у Рафы Надаля всего один сет.

Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос». В следующем году он догонит по «Шлемам» Федерера

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