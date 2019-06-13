Тони Надаль, дядя и экс-тренер Рафаэля Надаля, рассказал о любви теннисиста к футболу и конкретно к мадридскому «Реалу».

«В детстве Рафа очень любил футбол. Думаю, он до сих пор любит его больше, чем теннис. И если бы у него был шанс сыграть за мадридский «Реал», он бы его использовал. Но в детстве Рафа начал выигрывать много теннисных турниров», – цитирует Тони Tennis World USA.

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На прошлой неделе Надаль в 12-й раз стал победителем «Ролан Гаррос».

В финале он одолел австрийца Доминика Тима.

В текущем рейтинге ATP Рафа идет на втором месте вслед за Новаком Джоковичем.

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