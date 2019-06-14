Бывший немецкий тренер Клаус Хофсас сравнил самых титулованных теннисисток Открытой эры Штеффи Граф и Серену Уильямс.

«Штеффи нет равных. У нее были очень сильные соперницы, но она выиграла так много «Шлемов». Сначала были Крис Эверт и Мартина Навратилова – обе взяли по 18 мэйджоров. Потом пришли Габриэла Сабатини, Моника Селеш и Аранта Санчес.

Сейчас таких теннисисток просто нет. Сначала взлетит одна, потом другая. Стабильной первой ракетки нет.

У Серены против Штеффи не было бы ни шанса. У нее очень сильный удар, но двигается она не так хорошо. Было бы интересно посмотреть, как она вынуждена десять раз бежать налево и направо в матче против Штеффи. При всем моем уважении, с таким телом Серене пришлось бы очень тяжело в любом другом виде спорта.

Серена ни разу не собрала календарный «Большой шлем». А Штеффи взяла еще и Олимпиаду, собрав «Золотой шлем», – цитирует Хофсаса, который какое-то время работал со Штеффи, Tennis Magazin.

Серена – 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», у Граф – 22 победы.

В 1988 году Граф выиграла все четыре мэйджора + золото Олимпиады. Уильямс дважды выигрывала все четыре «Шлема» подряд, но не за один календарный год.

В 1999 году Серена и Штеффи встретились дважды и по разу победили друг друга. На тот момент американке было 17 лет, немке – 29.

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