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«Добро пожаловать в мой мир!» Зверев провел тренировку для Хуммельса и Мюллера
Их пока рано выпускать против Рафы.
Немецкий теннисист Саша Зверев провел тренировку для чемпионов мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу – Матса Хуммельса и Томаса Мюллера.
«Добро пожаловать в мой мир, Томас Мюллер и Матс Хуммельс. Было здорово с двумя учениками на корте. Рад встретиться с вами. Увидимся ли на Уимблдоне?» – написал 22-летний Зверев.
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- Зверев занимает пятое место в текущем рейтинге ATP.
- Мюллер и Хуммельс выступают за мюнхенскую «Баварию».
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