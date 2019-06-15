Американская теннисистка Серена Уильямс обучает дочь Алексис африканской традиции заплетания кос.

«Традиция заплетания кос началась в Африке у народа химба из Намибии. Она существует уже не одно столетие – в некоторых племенах люди таким образом идентифицировали друг друга. Это занимало немало времени, но способствовало социализации. Старшие заплетали косы младшим, те наблюдали и учились этому. Традиция передавалась из поколения в поколение. Я горжусь тем, что могу передать ее своей дочери, добавив еще одно поколение», – написала 37-летняя Уильямс.

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Серена родила дочь 1 сентября 2017 года.

На «Ролан Гаррос»-2019 Серена выбыла в 1/16 финала от соотечественницы Софии Кенин.

Уильямс-младшая занимает 11-е место в текущем рейтинге WTA.

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