Возняцки сыграла свадьбу с экс-баскетболистом НБА. Подружкой невесты была Серена

Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за экс-баскетболиста НБА Дэвида Ли.

Свадьба прошла в Тоскане, на торжестве присутствовали 120 гостей. Из теннисисток были Анжелик Кербер и Серена Уильямс (она была подружкой невесты). Также на свадьбе был муж Серены Алексис Оганян и баскетболисты Пау Газоль и Харрисон Барнс.

Ли играл за «Никс» и «Уорриорс».

Возняцки – победительница Australian Open-2018. В текущем рейтинге WTA она занимает 14-е место.

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