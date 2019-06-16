Возняцки сыграла свадьбу с экс-баскетболистом НБА. Подружкой невесты была Серена
Среди гостей были знакомые лица.
Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за экс-баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Свадьба прошла в Тоскане, на торжестве присутствовали 120 гостей. Из теннисисток были Анжелик Кербер и Серена Уильямс (она была подружкой невесты). Также на свадьбе был муж Серены Алексис Оганян и баскетболисты Пау Газоль и Харрисон Барнс.
- Ли играл за «Никс» и «Уорриорс».
- Возняцки – победительница Australian Open-2018. В текущем рейтинге WTA она занимает 14-е место.
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