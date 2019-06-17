Getty Images
Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Скоро Мария сможет улучшить положение.
ATP и WTA в начале недели традиционно опубликовали обновленные рейтинги.
В топ-10 мужского списка ничего не изменилось: тройка – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Карен Хачанов остался на девятом месте.
1 (1) Новак Джокович (Сербия) – 12715
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4) Доминик Тим (Австрия) – 4685
5 (5) Александр Зверев (Германия) – 4360
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4215
7 (7) Кэй Нисикори (Япония) – 4040
8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565
9 (9) Карен Хачанов (Россия) – 2980
10 (10) Фабио Фоньини (Италия) – 2785
13 (13) Даниил Медведев (Россия) – 2625
Карен ХачановGetty Images
Десятка женского рейтинга также не изменилась: рейтинг возглавляют Наоми Осака, Эшли Барти и Каролина Плишкова. Дарья Касаткина осталась на 29-м месте, Мария Шарапова поднялась c 86-го на 85-е.
1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6377
2 (2) Эшли Барти (Австралия) – 6125
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5425
5 (5) Петра Квитова (Чехия) – 4925
6 (6) Анжелик Кербер (Германия) – 4675
7 (7) Элина Свитолина (Украина) – 3967
8 (8) Симона Халеп (Румыния) – 3963
9 (9) Слоун Стивенс (США) – 3682
10 (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565
29 (29) Дарья Касаткина (Россия) – 1790
85 (84) Мария Шарапва (Россия) – 710
- Победителями «Ролан Гаррос» стали Рафаэль Надаль и Эшли Барти.
- 1 июля в Лондоне стартует Уимблдон.
В первом матче после травмы Шарапова сыграет с Кужмовой