ATP и WTA в начале недели традиционно опубликовали обновленные рейтинги.

В топ-10 мужского списка ничего не изменилось: тройка – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Карен Хачанов остался на девятом месте.

1 (1) Новак Джокович (Сербия) – 12715

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4) Доминик Тим (Австрия) – 4685

5 (5) Александр Зверев (Германия) – 4360

6 (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4215

7 (7) Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565

9 (9) Карен Хачанов (Россия) – 2980

10 (10) Фабио Фоньини (Италия) – 2785

13 (13) Даниил Медведев (Россия) – 2625

Карен ХачановGetty Images

Десятка женского рейтинга также не изменилась: рейтинг возглавляют Наоми Осака, Эшли Барти и Каролина Плишкова. Дарья Касаткина осталась на 29-м месте, Мария Шарапова поднялась c 86-го на 85-е.

1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6377

2 (2) Эшли Барти (Австралия) – 6125

3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685

4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5425

5 (5) Петра Квитова (Чехия) – 4925

6 (6) Анжелик Кербер (Германия) – 4675

7 (7) Элина Свитолина (Украина) – 3967

8 (8) Симона Халеп (Румыния) – 3963

9 (9) Слоун Стивенс (США) – 3682

10 (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565

29 (29) Дарья Касаткина (Россия) – 1790

85 (84) Мария Шарапва (Россия) – 710

Победителями «Ролан Гаррос» стали Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон.

В первом матче после травмы Шарапова сыграет с Кужмовой

Качай приложение Eurosport для iOS или Android