Eurosport
«Мисс Калуга» профессионально играет в теннис. Эти фото повысят ее рейтинг
Альбина Матыгулина покорит тебя бэкхендом. Ну или взглядом.
Если ты не знаешь эту даму, то пора знакомиться. Ее зовут Альбина Матыгулина – в 16 лет она выиграла конкурс «Мисс Калуга» среди девочек. А еще Альбина занимается фитнесом, плаванием и профессионально играет в теннис – она занимает 409 место в рейтинге.
Но рейтинг не так важен – просто посмотри на фото очаровательной Альбины.
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