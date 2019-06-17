Если ты не знаешь эту даму, то пора знакомиться. Ее зовут Альбина Матыгулина – в 16 лет она выиграла конкурс «Мисс Калуга» среди девочек. А еще Альбина занимается фитнесом, плаванием и профессионально играет в теннис – она занимает 409 место в рейтинге.

Но рейтинг не так важен – просто посмотри на фото очаровательной Альбины.

Еще спортивные дамы и их фото:

11 фото юной теннисистки, которая изящно сочетает американское имя и русскую фамилию

8 фото будущей звезды российского тенниса. У нее милое лицо и очаровательная улыбка

Качай приложение Eurosport для iOS или Android