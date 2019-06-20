Новак Джокович прокомментировал едкие высказывания Ника Кирьоса в свой адрес месячной давности.

«Думаю, Ник – отличный парень. Не знаю, почему он все это сказал. Хочет ли он привлечь внимание, хочет ли он быть другим? Он хочет быть честным, открытым, откровенным – все это в его характере.

Я уважаю его. Выказывал ли он мне уважение в той же мере, что и другие? Нет. Таков его способ общения.

Пять лет назад я предложил Нику помощь в том плане, что он может подойти ко мне, если будет в чем-то нуждаться, ведь я сам сталкивался с критикой на заре карьеры.

Я всю жизнь стараюсь с уважением относится к каждому. Я действительно не понимаю его резонов, но я уважаю Ника», – сказал Джокович в интервью AFP

Новак пропустит все травяные турниры перед Уимблдоном, стартующим 1 июля.

Кирьос ведет в личном противостоянии с Джоковичем – 2-0.

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