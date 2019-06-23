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Маррей: «Мы с Шараповой уже играли вместе, и получилось не то чтобы очень хорошо»
Кого же выберет Энди?
Британский теннисист Энди Маррей заявил, что ему не поступало официального предложения от Марии Шараповой сыграть в миксте.
«Я об этом даже не особо думал. Конечно, результаты у нее были... Она же выиграла US Open в миксте, да? Кажется, мы однажды играли вместе в IPTL, и, насколько помню, получилось не то чтобы очень хорошо», – цитирует 32-летнего Маррея Express.co.uk.
У британца спросили, может ли повлиять на его решение дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, и Маррей ответил: «Наверное. Но, скажу еще раз, я об этом вообще не особо много думал».
- В 2014 году Шарапова дошла до четвертьфинала US Open в миксте.
- 20 июня Маррей впервые вышел на корт после Australian Open-2019.
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