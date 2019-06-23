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Маррей выиграл первый турнир после установки протеза – пока в паре

Маррей выиграл первый турнир после установки протеза – пока в паре
Eurosport

1 минуту назад

Блистательное возвращение.

Британский теннисист Энди Маррей выиграл первый турнир после возвращения в тур.

Энди в паре с Фелисиано Лопесом обыграл в финале Queen’s Club Джо Салисбери и Раджива Рама – 7:6(6), 5:7, 10:5.

  • Энди не играл полгода из-за проблем с бедром. Ему сделали операцию и поставили металлический протез.
  • Далее Маррей планирует выступить в паре в Истбурне и на Уимблдоне. В первом случае он сыграет с Марсело Мело, во втором – с Пьер-Южем Эрбером.

«Не чувствовал боли – это кайф». Маррей выиграл первый матч в паре с металлическим бедром

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