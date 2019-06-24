Австралийка Эшли Барти впервые в карьере возглавила рейтинг, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Мария Шарапова поднялась на 80-е место.

Барти вышла на первое место после победы на турнире в Бирмингеме и поражения Наоми Осаки на тех же соревнованиях в матче второго круга. Барти, которая две недели назад выиграла открытый чемпионат Франции, стала лишь второй австралийкой, которая возглавила рейтинг WTA. Первый раз это сделала Ивонн Гулагонг-Коули в 1976 году.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, которая опустилась с 29-й строчки на 30-ю. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, пропустившая пять месяцев из-за травмы плеча, на прошлой неделе дошла до второго круга турнира на Мальорке, где проиграла Анжелике Кербер. 32-летняя россиянка в итоге поднялась в рейтинге с 85-го на 80-е место.



1 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6540 очков;

2 (1). Наоми Осака (Япония) – 6377;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685;

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5425;

5 (6). Анжелика Кербер (Германия) – 4685;

6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4555;

7 (8). Симона Халеп (Румыния) – 3963;

8 (7). Элина Свитолина (Украина) – 3868;

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3682;

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565...

30 (29). Дарья Касаткина (Россия) – 1790...

45 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185...

52 (50). Екатерина Александрова (Россия) – 1118...

58 (59). Вероника Кудерметова (Россия) – 971...

61 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 929...

71 (73). Анастасия Потапова (Россия) – 815...

73 (76). Евгения Родина (Россия) – 805...

77 (79). Вера Звонарева (Россия) – 769...

80 (85). Мария Шарапова (Россия) – 740...

86 (86). Виталия Дьяченко (Россия) – 710...

87 (92). Анна Блинкова (Россия) – 704.

Карен ХачановGetty Images

Карен Хачанов сохранил девятое место в рейтинге – на прошлой неделе россиянин дошел до четвертьфинала на турнире в немецком Галле, где уступил итальянцу Маттео Берреттини. Другой представитель России Даниил Медведев по-прежнему занимает 13-е место.

В первой десятке перестановок не произошло, хотя Роджер Федерер после победы в Галле приблизился ко второй строчке, на которой располагается Рафаэль Надаль.

Победитель турнира в Лондоне испанец Фелисиано Лопес переместился на 60 мест и стал 53-м, финалист соревнований в Галле бельгиец Давид Гоффен поднялся на 23-ю строчку.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6620,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4405,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4215,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3610,

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2980,

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785...

13 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

23 (33). Давид Гоффен (Бельгия) – 1510...

53 (113). Фелисиано Лопес (Испания) – 917...

78 (81). Андрей Рублев (Россия) – 696.

На этой неделе стартую квалификации на Уимблдон.

Кроме того, у мужчин пройдут турниры в Анталье и Истбурне, у женщин – только в Истбурне.

Полные рейтинги у мужчин и у женщин

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