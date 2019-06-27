Теннисисты Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис восстановили доступ к аккаунту в инстаграме, который был удален несколько недель назад. Судя по всему, пара помирилась.

Монфис говорит на видео: «Детка, ты слышала? Они вернулись! Вернулись!». На вопрос Свитолиной, кто вернулся, Гаэль отвечает: «G.e.m.s.!»

Само же видео подписано: «Мы ругаемся, мы целуемся, мы обнимаемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим... Это все про нас».

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года.

Теннисисты удалили совместный аккаунт 8 июня.

Отношения Свитолиной и Монфиса обречены. Им стоило взять пример с Шараповой и Димитрова

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