«Детка, ты слышала? Они вернулись!» Свитолина и Монфис восстановили совместный аккаунт в инстаграме
Не прошло и трех недель.
Теннисисты Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис восстановили доступ к аккаунту в инстаграме, который был удален несколько недель назад. Судя по всему, пара помирилась.
Монфис говорит на видео: «Детка, ты слышала? Они вернулись! Вернулись!». На вопрос Свитолиной, кто вернулся, Гаэль отвечает: «G.e.m.s.!»
Само же видео подписано: «Мы ругаемся, мы целуемся, мы обнимаемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим... Это все про нас».
- О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года.
- Теннисисты удалили совместный аккаунт 8 июня.
Отношения Свитолиной и Монфиса обречены. Им стоило взять пример с Шараповой и Димитрова
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