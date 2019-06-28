Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала обворожительное фото в инстаграме.

28 июня Марте исполнилось 17 лет. По этому случаю спортсменка порадовала своих подписчиков новым обжигающим снимком.

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон, но Костюк не попала в основную сетку: украинка в первом раунде квалификации проиграла представительнице России Анне Калинской.

В прошлом году победителем женского Уимблдона стала немка Анжелик Кербер, мужского – серб Новак Джокович.

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В 2018 году 15-летняя на тот момент Костюк сотворила сенсацию, дойдя до третьего раунда Australian Open. Годом ранее она выиграла юниорский AO.

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