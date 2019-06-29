Эксперт Eurosport Матс Виландер прокомментировал серию выпадов Ника Кирьоса в адрес Новака Джоковича

«Кому есть дело до Кирьоса? Я убежден, что Новак не заботится о том, что говорит Ник. Если я был Джоковичем, меня бы это не интересовало. Новак – первая ракетка мира, он выигрывает турниры и доминирует. В такой ситуации не все примут то, что вы делаете, и не все будут вас любить», – отметил Виландер, слова которого приводит Tennis World.

На Уимблдоне Джокович посеян под первым номером, Кирьос посева на турнире не имеет.

Третий мэйджор сезона стартует 1 июля.

Кирьос: «Неважно, сколько «Шлемов» выиграет Джокович, он никогда не станет величайшим»

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