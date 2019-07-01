16-летний российский теннисист был найден мертвым в загородном доме, арендованном для вечеринки профессиональной спортсменкой в Подмосковье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, спортсмен приехал на вечеринку к подруге-теннисистке, где выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что плохо себя чувствует. Утром друзья попытались разбудить теннисиста, но оказалось, что он уже умер.

«Со слов педагогов, тинейджер хорошо учился, интересовался компьютерной безопасностью, а параллельно серьезно занимался большим теннисом и недавно получил звание «кандидат в мастера спорта». Там же он стал общаться с более старшими воспитанниками и быстро влился в их тусовку», – пишет «МК».

На теле погибшего теннисиста не было обнаружено следов насилия.

Следственные органы выясняют причины смерти юноши, предварительная версия – отравление.

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