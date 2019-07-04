Алеся Кафельникова, дочь выдающегося русского теннисиста Евгения Кафельникова, дала большое интервью YouTube-каналу «Нежный редактор».

Ниже – самые интересные отрывки из беседы Алеси с ведущей Татьяной Мингалимовой. Дисклеймер: в одном из моментов речь пойдет об употреблении наркотиков. Употреблять наркотики – это плохо и неправильно, о чем и говорит сама Алеся.

О том, зачем резала руки

Мое биполярное расстройство в тот момент работало так: я понимала, что я хуже всех, и тут было два случая: либо я наказывала саму себя, либо я делала себя еще хуже. «Раз я так плохая, то сделаю еще хуже. И посмотрю, будете вы тогда меня любить или нет».

А боль, шрамы – я не чувствую физической боли. У меня куча синяков, куча всего, но боли я не чувствую. Меня разрывает изнутри. У меня куча вмятин на теле, еще чего-то. У меня постоянно все ноги в бычках: я сижу, курю, разговариваю, а мне говорят, что на мне огонь. Я просто не чувствую этого, мне не бывает больно [физически], у меня боль внутри.

Об отношениях с рэпером Pharaoh

Я [до сих пор] безумно люблю этого человека. Я всегда по нему скучаю, но даю ему шанс реализовываться, делать то, что он хочет, вести свою жизнь. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Даже когда я говорю, что я его не люблю, я его все равно люблю. Это просто какие-то теплые отношения.

Его люблю, как вот я люблю папу – что бы ни случилось, каким бы он ужасным ни был, я его все равно люблю и принимаю таким, как есть. С Глебом примерно такая же ситуация, только как с молодым человеком.

Об употреблении наркотиков

У меня были передозировки, после эпилепсии я вставала и дальше продолжала [употреблять], а мне говорят: «Постой, мы тебе только что язык вытаскивали ложкой, а ты дальше это делаешь». А я такая: «Пф, я не знаю, мне все равно».

А потом тебе это перестает нравиться. Перестает нравиться в ***** [дерьме] жить, тебе хочется реально привести себя в порядок. У меня лично был какой-то щелчок, и я поняла: «Господи, где я оказалась? Мне отсюда точно надо валить».

О том, хочется ли вернуться к наркотикам

Бывают порывы, но джин-тоник меня спасает. Я просто решила отгородить себя от всех людей, которые могли мне давать это [наркотики]. Когда мой папа говорил «не общайся с этим, не общайся с тем», я ему отвечала: «Да нет, ты мне не даешь дружить, почему я должна отказываться от этих подруг, от этих ребят?» Но по факту родители всегда становятся правы, потому что они видят со стороны.

Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта РФ.

Кафельников выигрывал два мэйджора: Australian Open (1999) и «Ролан Гаррос» (1996).

«Я хочу умереть». Дочь Евгения Кафельникова Алеся оставила устрашающее послание в инстаграме

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