Болельщик теннисистки Эжени Бушар сделал татуировку на руке с ее прекрасным ликом и похвастался перед интернетом.

«Для меня честь носить на коже изображение Эжени Бушар. В следующем месяце закончу. Выглядит потрясающе. Ты можешь гордиться собой, Эжени», – написал человек под ником Genie Fan, тегнув теннисистку.

Канадка репостнула запись со словами: «Она настоящая?»

Бушар проиграла в первом круге Уимблдона Тамаре Зиданшек.

Поражение стало для канадки шестым подряд.

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