«Для меня честь носить тебя на коже». Фанат шокировал Бушар тату с ее изображением
Настоящее поклонение.
Болельщик теннисистки Эжени Бушар сделал татуировку на руке с ее прекрасным ликом и похвастался перед интернетом.
«Для меня честь носить на коже изображение Эжени Бушар. В следующем месяце закончу. Выглядит потрясающе. Ты можешь гордиться собой, Эжени», – написал человек под ником Genie Fan, тегнув теннисистку.
Канадка репостнула запись со словами: «Она настоящая?»
- Бушар проиграла в первом круге Уимблдона Тамаре Зиданшек.
- Поражение стало для канадки шестым подряд.
«Хочешь быть моим ковбоем?» Бушар в шляпе и купальнике вскипятила воду в океане
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