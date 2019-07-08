Eurosport
Ты никогда не слышал про эту 20-летнюю чешку с турниров ITF. А теперь не сможешь ее забыть
Очень ждем Магдалену Пантучкову в WTA-туре.
Вряд ли ты много и часто слышал про чешскую теннисистку Магдалену Пантучкову. Скорее всего, ни разу, пока не кликнул сюда. Пока у Магдалены нет титулов WTA и 50,5 тыс евро призовых за карьеру, лучший результат в рейтинге – 424-е место.
Но если бы 20-летняя чешка чаще появлялась на больших турнирах, она бы точно заняла заслуженное место в топе самых красивых теннисисток. Пруфы:
- Лучший результат Пантучковой в 2019 году – полуфинал турнира ITF в Анталии.
- Старшая сестра Магдалены Габриэла Пантучкова тоже играет в теннис.
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