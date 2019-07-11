«Странно снова почувствовать себя фанатом». Медведев выложил фото с Де Брёйне
Интересно, а Кевин узнал Даниила?
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фотографию с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевином де Брёйне.
«Очень странное чувство: снова стать фанатом и попросить о фото», – написал Медведев в инстасторис.
- Медведев вылетел в третьем круге Уимблдона, проиграв бельгийцу Давиду Гоффену.
- Даниил – победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде.
- Де Брёйне – двукратный чемпион Англии, победил Кубка Англии, трехкратный триумфатор Кубка Лиги в составе «Манчестер Сити». Со сборной Бельгии он взял бронзу ЧМ-2018.
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