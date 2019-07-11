Instagram

«Странно снова почувствовать себя фанатом». Медведев выложил фото с Де Брёйне

«Странно снова почувствовать себя фанатом». Медведев выложил фото с Де Брёйне
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Интересно, а Кевин узнал Даниила?

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фотографию с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевином де Брёйне.

«Очень странное чувство: снова стать фанатом и попросить о фото», – написал Медведев в инстасторис.

  • Медведев вылетел в третьем круге Уимблдона, проиграв бельгийцу Давиду Гоффену.
  • Даниил – победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде.
  • Де Брёйне – двукратный чемпион Англии, победил Кубка Англии, трехкратный триумфатор Кубка Лиги в составе «Манчестер Сити». Со сборной Бельгии он взял бронзу ЧМ-2018.

Серена показала голые ягодицы для обложки модного журнала

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте