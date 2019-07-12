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Подруга британской теннисистки работает тренером. Ты бы хотел, чтобы она обучала именно тебя
Эшлинг Самнер – очень горячая дама.
Подруга Хизер Уотсон Эшлинг Самнер в прошлом сама была теннисисткой. Правда, ее карьера прошла без особого блеска. Высшее место в рейтинге ATP – 559 (в парах чуть выше – 536).
Карьеру 26-летняя австралийка закончила в 2016 году, а сейчас работает тренером. Ты бы точно захотел записаться к ней, чтобы отработать пару новых ударов.
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