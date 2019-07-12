Подруга британской теннисистки работает тренером. Ты бы хотел, чтобы она обучала именно тебя

Подруга Хизер Уотсон Эшлинг Самнер в прошлом сама была теннисисткой. Правда, ее карьера прошла без особого блеска. Высшее место в рейтинге ATP – 559 (в парах чуть выше – 536).

Карьеру 26-летняя австралийка закончила в 2016 году, а сейчас работает тренером. Ты бы точно захотел записаться к ней, чтобы отработать пару новых ударов.

Еще спортивные дамы и их фото:

Друг Конора из MMA хвастается своей девушкой в соцсетях. Она знаменитость и очень горяча

Фитнес-богиня сделала идеальное тело и заработала 3 млн евро. У нее убойный пресс и горяченные бедра

Фигура бразильской модели породила холивары. А в ее инстаграме царят красота и гармония

Качай приложение Eurosport для iOS или Android