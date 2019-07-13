По итогам Уимблдона два российских теннисиста окажутся в топ-10 рейтинга ATP впервые с октября 2010 года.

В списке, который официально опубликуют в понедельник, 15 июля, Карен Хачанов переместится с девятого на восьмое место, Даниил Медведев разменяет 13-ю строчку на 10-ю – это его первое в карьере попадание в десятку лучших. При этом Медведев имеет небольшое отставание от идущего девятым итальянца Фабио Фоньини.

Еще один радостный момент: теперь у России будет наибольшее представительство в топ-10. По одному теннисисту в десятке имеют Сербия, Испания, Швейцария, Греция, Германия, Австрия, Италия и Япония.

Хачанов и Медведев покинули Уимблдон в третьем круге, проиграв Роберто Баутиста-Агуту и Давиду Гоффену соответственно.

В 2010 году в топ-10 ATP входили Николай Давыденко и Михаил Южный.

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