Бушар встретилась с болельщиком, который набил тату с ее лицом
Руководство к действию для тебя!
Помните болельщика, который набил себе татуировку с изображением канадской теннисистки Эжени Бушар? Он удостоился встречи с кумиром.
«Мечта стала реальностью. Сегодня я встретил Эжени Бушар. Не могу поверить. Спасибо тебе, ты восхитительна. Желаю тебе всего наилучшего».
- На недавних турнирах «Большого Шлема» – «Ролан Гаррос» и Уимблдоне – Эжени не слишком порадовала верного поклонника: она останавливалась в первых раундах.
- На счету 25-летней Бушар один титул в WTA-туре. Добыт он был весной 2014 года.
(Фото: твиттер Genie Fan)
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