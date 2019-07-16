Помните болельщика, который набил себе татуировку с изображением канадской теннисистки Эжени Бушар? Он удостоился встречи с кумиром.

«Мечта стала реальностью. Сегодня я встретил Эжени Бушар. Не могу поверить. Спасибо тебе, ты восхитительна. Желаю тебе всего наилучшего».

На недавних турнирах «Большого Шлема» – «Ролан Гаррос» и Уимблдоне – Эжени не слишком порадовала верного поклонника: она останавливалась в первых раундах.

На счету 25-летней Бушар один титул в WTA-туре. Добыт он был весной 2014 года.

(Фото: твиттер Genie Fan)

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