37-летняя теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет своего спортивного долголетия.

«В последнее время технологии сильно изменились, поэтому я все еще конкурентоспособна. Если бы эти технологии существовали 20 лет назад, то возможно, Майкл Джордан по-прежнему играл бы в баскетбол. Теперь люди знают очень многое о своем организме.

По сравнению с началом карьеры я поменяла очень многое в своих тренировках, это позволяет мне играть дольше. И не только мне. Многие спортсмены получили возможность выступать дольше и даже показывать свои лучшие результаты после 30 лет», – приводит слова Серены Tennis World USA.

На прошедшем Уимблдоне Серена дошла до финала, где уступила румынке Симоне Халеп.

В обновленном рейтинге WTA Уильямс-младшая занимает девятую строчку.

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