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«Сильная, сексуальная, разумная». Жаркая Серена на обложке Sports Illustrated

«Сильная, сексуальная, разумная». Жаркая Серена на обложке Sports Illustrated
Eurosport

1 час назад

Поражение в финале Уимблдона – не повод не покрасоваться в культовом журнале.

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась для обложки Sports Illustrated.

Серена позирует в халате поверх купальника и в светло-зеленых босоножках, одной ногой стоя на колонне. Подпись на обложке гласит: «Сильная, сексуальная, разумная».

  • Серена упустила шанс догнать Маргарет Корт по трофеям на турнирах «Большого шлема», проиграв в финале Уимблдона Симоне Халеп.
  • Уильямс уступила в трех последних финалах мэйджоров.

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