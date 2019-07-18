«Сильная, сексуальная, разумная». Жаркая Серена на обложке Sports Illustrated
Поражение в финале Уимблдона – не повод не покрасоваться в культовом журнале.
Американская теннисистка Серена Уильямс снялась для обложки Sports Illustrated.
Серена позирует в халате поверх купальника и в светло-зеленых босоножках, одной ногой стоя на колонне. Подпись на обложке гласит: «Сильная, сексуальная, разумная».
- Серена упустила шанс догнать Маргарет Корт по трофеям на турнирах «Большого шлема», проиграв в финале Уимблдона Симоне Халеп.
- Уильямс уступила в трех последних финалах мэйджоров.
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