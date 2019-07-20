Серена Уильямс и Энди Маррей проиграли в 1/8 финала Уимблдона в миксте. Несмотря на это, участие звездной пары в соревнованиях точно войдет в историю. Такие титулованные спортсмены-одиночники еще никогда не играли вместе в зрелом возрасте.

Маррей не сразу нашел партнершу для игры в миксте. Прежде ему отказали Эшли Барти и Кристина Младенович, сосредоточившие силы на одиночном и парном разрядах. Серена могла сыграть и с другим партнером: после скандала на «Ролан Гаррос» ей предложил выступить вместе Доминик Тим.

Благодаря участию Маррея и Серены в миксте на Уимблдоне, об этих соревнованиях наконец заговорили. Обычно они незаслуженно оказываются в стороне от внимания.

Энди Маррей и Серена Уильямс на Уимблдоне-2019Getty Images

Как появился микст?

Микст в теннисе дебютировал на Олимпиаде 1900 года в Париже, на Уимблдоне победителей в смешанном парном разряде впервые объявили лишь в 1913-м: мужчины критиковали возможность играть в паре с женщинами.

Свободному передвижению по корту девушкам мешала неподходящая одежда: широкополая шляпа, не позволявшая подавать сверху, ботинки на каблуке и длинное пышное платье, под которым плотно затягивался корсет.

Удар с лета считался неженским. Лейтенант Пейл, автор учебника игры в теннис 1884 года, писал, что этот прием слишком быстрый и сильно нагружает организм. Женщины играли только на задней линии, и в миксте главная роль отводилась мужчине, который находился в основном у сетки.

Уильям и Маргарет (Пегги) Ингрэм на Уимблдоне-1923Getty Images

Уилфред Баддели, семикратный победитель Уимблдона, в 1897 году отмечал, что женская игра неувлекательна и для самих игроков, и для зрителей, а ее единственной полезной целью является комплекс упражнений, которые все женщины вынуждены выполнять.

Кроме того, джентльмены считали, что женщины в миксте больше заинтересованы во флирте, чем в самой игре.

Сегодня микст не пользуется у игроков популярностью и по другой причине: призовые на крупных турнирах в миксте значительно меньше призовых в одиночном разряде. Победители-одиночки на Уимблдоне-2019 получили по 2,2 млн фунтов, победители в смешанном разряде – лишь 100 тысяч фунтов на двоих.

Кто из топов играл в миксте?

В турнирной сетке смешанного разряда нет Федерера и Надаля, но приглядеться к нему все же стоит: в разные годы миксту уделяли внимание достойные игроки с верхних строчек мужского и женского рейтингов.

Мартина Навратилова

Навратилова много играла в миксте и 10 раз побеждала на турнирах «Большого шлема» в смешанном разряде. Победа в смешанных парах на «Ролан Гаррос» в 1974 году стала для Навратиловой первой на «ТБШ»: титул в парном разряде она выиграла в следующем году, в одиночном – только через четыре года.

Последнюю крупную победу в миксте Навратилова одержала в возрасте 50 лет на US Open в 2006 году, после чего завершила карьеру. Партнером теннисистки был Боб Брайан – один из самых титулованных парных игроков.

Род Лэйвер

Австралиец трижды побеждал на турнирах «Большого шлема» в миксте в период с 1959-го по 1961 год и дважды доходил до финала в 1959-м.

Вскоре после серии побед в миксте он перешел в профессионалы и больше к нему не возвращался.

Лэйвер стал играть в этом разряде, последовав примеру родителей: они побеждали в паре на всех региональных турнирах. Однако потом он нелестно отзывался о семейных парах в миксте: «Счастливая супружеская пара может превратить смешанную парную игру в сцену из фильма «Кто боится Вирджинии Вульф?».

Винус Уильямс

Старшая сестра Серены регулярно участвует в соревнованиях парного и смешанного разрядов. Но за все время она лишь дважды побеждала на турнирах «Большого шлема» – еще в 1998 году. В 2006-м она дошла до финала Уимблдона, а в 2016-м — до финала на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро.

В отличие от парного разряда, где Винус играла только со своей сестрой, в миксте ее партнеры менялись. На Уимблдоне в 2006-м она сражалась с Бобом Брайаном, а титулы на «ТБШ» завоевала с менее известным Джастином Гимелстобом.

Ллейтон Хьюитт

Хьюитт больше играл в парном и одиночном разрядах, нежели в миксте, но и там достиг определенных успехов: на Уимблдоне 2000 года в паре с четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс он дошел до финала.

На закате карьеры Хьюитт не мог пробиться дальше первых кругов микста. В 2015 году он не прошел квалификацию на Уимблдоне, получил уайлд-кард, но все равно проиграл во втором раунде.

Виктория Азаренко

Виктория Азаренко и Макс Мирный – олимпийские чемпионы Лондона-2012Getty Images

На Уимблдоне-2019 Азаренко выступает только в одиночном и парном разрядах. Ранее Виктория часто играла и в миксте, причем довольно успешно. Белоруска дважды брала «Большие шлемы» и побеждала на Олимпийских играх. Чаще всего Азаренко играла с экс-первой ракеткой парного разряда Максимом Мирным. В паре с ним Виктория взяла золото Олимпиады в Лондоне, завоевала титул на US Open в 2007 году и играла в финале Australian Open-2007.

Также Азаренко играла с экс-первыми ракетками мира парного разряда Бобом Брайаном и Джейми Марреем. С американцем она выиграла «Ролан Гаррос» в 2008 году, с Марреем дошла до финала на Уимблдоне-2018.

Ришар Гаске

До победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах француз еще не добрался, но вот в миксте на Ролан Гаррос-2004 уже завоевал титул. Тогда Гаске было всего 17 лет, а его партнерше Татьяне Головин и вовсе 16.

Больше на «ТБШ» в миксте Гаске не играл, но трижды представлял национальную сборную на Кубке Хопмана. В 2017 году француз стал лучшим в одиночном разряде, победил в паре с Кристиной Младенович и обеспечил команде победу на турнире.

Почему микст полезен?

Микст – хорошая тренировка игры с лета. Экс-первая ракетка мира Моника Селеш советует молодым игрокам не пренебрегать выступлениями в паре и миксте именно из-за возможности отличной практики у сетки.

Тодд Вудбридж – самый успешный парный игрок в истории – уверен, что игра в паре и миксте помогает тренеру увидеть серьезные пробелы в игре учеников. «Я бы хотел видеть больше тренеров молодых игроков, которые не просто поощряют, но заставляют их играть больше в паре», – признается он.

Тодд также отмечает, что помимо игры с лета микст и парный разряд учат контролировать свободные пространства на корте и правильно управлять ими.

Ник Кирьос считает микст просто веселым – так он назвал свою игру на Уимблдоне-2019 в паре с Дезайр Кравчук. Они проиграли в первом круге, но отлично провели время.

Мартина Навратилова до сих пор любит микст и даже не видит поводов не играть его. В качестве причин непопулярности микста теннисистка называет не только небольшие призовые: «Достаточно выиграть один мэйджор, и твоя карьера сделана». Многие спортсмены-одиночники не хотят, чтобы что-либо мешало этой возможности или чтобы на нее уходило слишком много сил. Однако сама Навратилова не жалеет, что много играла во всех трех разрядах даже после 30 лет.

Автор: Дарья Бычковская

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