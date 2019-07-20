Швейцарский теннисист Роджер Федерер 24 ноября приедет в Мексику и проведет выставочный матч.

По информации Globo Esporte, мероприятие пройдет на стадионе «Пласа Мексико». Это не обычной спортомплекс и не теннисный корт – это самая крупная в мире арена для корриды, вмещающая 41,2 тысячи зрителей.

38-летний Роджер может установить рекорд по количеству зрителей на теннисе – для этого нужно, чтобы все места оказались занятыми. Имя соперника будет названо позже.

Нынешний рекорд – 35 тысяч человек. Столько собрали Ким Клийстерс и Серена Уильямс в Брюсселе в 2010 году.

Федерер идет третьим в текущем рейтинге ATP, на недавнем Уимблдоне он проиграл финал Новаку Джоковичу.

«Благодаря мне люди поверили, что 37 – это еще не конец». Интервью Роджера после проигранного финала

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