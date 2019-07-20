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Федерер сыграет выставочный матч на арене для корриды и, возможно, побьет рекорд посещаемости

Федерер сыграет выставочный матч на арене для корриды и, возможно, побьет рекорд посещаемости
Eurosport

13 мин. назад

Многое зависит от выбора соперника.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер 24 ноября приедет в Мексику и проведет выставочный матч.

По информации Globo Esporte, мероприятие пройдет на стадионе «Пласа Мексико». Это не обычной спортомплекс и не теннисный корт – это самая крупная в мире арена для корриды, вмещающая 41,2 тысячи зрителей.

38-летний Роджер может установить рекорд по количеству зрителей на теннисе – для этого нужно, чтобы все места оказались занятыми. Имя соперника будет названо позже.

  • Нынешний рекорд – 35 тысяч человек. Столько собрали Ким Клийстерс и Серена Уильямс в Брюсселе в 2010 году.
  • Федерер идет третьим в текущем рейтинге ATP, на недавнем Уимблдоне он проиграл финал Новаку Джоковичу.

«Благодаря мне люди поверили, что 37 – это еще не конец». Интервью Роджера после проигранного финала

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