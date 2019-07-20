После Уимблдона у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича перерыв в выступлениях, поэтому Ник Кирьос обратил праведный гнев против Михаила Кукушкина.

Теннисист из Казахстана поучаствовал в опросе АТР об отношении к подаче с руки. Кукушкин ответил негативным эмоджи, а Кирьос воспринял это как выпад в свой адрес.

– Не беспокойся, приятель. Мне не понадобилась такая подача, когда я уничтожил тебя в Дубае.

– Мой ответ касался подачи с руки, а не тебя. Не нужно грубить людям безо всякой причины.

– Не думаю, что напоминание тебе о матче – это грубость. Я просто выражал свое мнение о нашем матче и о подаче с руки.

В 2016 году (да-да, австралиец вспомнил такой свежий матч) Ник победил Михаила в Дубае со счетом 6:3, 6:2.

В апреле Кирьос раскритиковал Надаля, в июне назвал себя одним из лучших игроков на траве, а в июле проиграл Рафе во втором раунде Уимблдона.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android