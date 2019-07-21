Бывший лидер мирового рейтинга Евгений Кафельников официально стал членом Зала теннисной славы.

Бывший русский теннисист стал одним из главных героев церемонии, прошедшей в Ньюпорте в ночь на 21 июля.

Вместе с Кафельниковым в Зал славы были приняты француженка Мари Пирс и Ли На из Китая.

Кафельников выиграл два «Шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.

Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

Пирс – четырехкратная чемпионка мэйджоров (2 – в одиночках, 1 – в парах, 1 – в миксте).

Ли На – чемпионка «Ролан Гаррос»-2011, Australian Open-2014, первая победительница одиночного «Шлема» из Азии.

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