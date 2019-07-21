Свитолина и Монфис устроили свидание в Одесском оперном театре
Проводят совместное время с пользой.
Звездная теннисная пара Элина Свитолина и Гаэль Монфис очень романтично и культурно проводят свободное время.
«Свидание в Одесском оперном театре», – написала Элина в твиттере, прикрепив фотодоказательства.
Днем ранее Элина и Гаэль отдохнули на море под одесским солнцем.
- В июле Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».
- Украинка проиграла только будущей чемпионке Уимблдона Симоне Халеп.
(Фото: твиттер Элины Свитолиной)
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