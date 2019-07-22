Серена сыграла в теннис против пяти мужчин
И как следует их унизила.
Американская спортсменка Серена Уильямс приняла участие в забавном челлендже, сыграв в теннис сразу против пяти мужчин.
Согласно недавнему опросу, каждый восьмой британец считает, что способен взять розыгрыш у Серены. Американка решила проверить это утверждение на практике – и вышла на корт поочередно против одного, двух, трех, четырех и пяти мужчин.
В итоге только один оппонент смог принять подачу Уильямс, но Серена все равно наградила его мощнейшим ударом по ягодицам.
- На Уимблдоне-2019 Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп.
- Следующий мэйджор сезона (US Open) пройдет с 26 августа по 8 сентября. Уильямс-младшая выигрывала американский «Большой шлем» шесть раз (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).
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