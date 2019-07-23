Белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала президента страны Александра Лукашенко частью своей команды.

«Состав моей команды не сильно изменился по сравнению с тем, что было летом 2018-го. Это тренер Дмитрий Турсунов, спарринг-партнер Антон Дубров, тренер по физподготовке Джейсон Стейси, который подключился к нам в предсезонку примерно в ноябре–декабре.

Команда – это также физиотерапевт Павел Дриневский, а в широком смысле были и остаются членами моей команды Александр Васильевич Шакутин, который всегда прикроет меня и поможет в тяжелой ситуации, и Александр Лукашенко. Конечно, хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно», – цитирует 21-летнюю Соболенко tut.by.

Соболенко – финалистка шести турниров WTA в одиночном разряде.

Арина замыкает топ-10 в текущем рейтинге WTA.

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