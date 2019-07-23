Ник Кирьос встретился с виртуозной баскетболисткой из США Шерелл Джордж по прозвищу Торч из шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс».

Спортсмены устроили состязание в баскетбольном фристайле, Кирьос вынужден был признать превосходство леди.

На этом видео разница в скиллах еще очевиднее.

«Было очень весело. Баскетбол – это спорт, без которого я не могу жить. Я постоянно слежу за ним. Здорово оказаться рядом с Торч, игроком, выступавшим в женской НБА», – похвастался Кирьос официальному сайту АТР.

Ранее Кирьос признавался, что мечтал играть в баскетбол, а заниматься теннисом его заставили родители.

У Ника 5 титулов в АТР-туре.

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