Многолетний тренер Новака Джоковича Марьян Вайда вспомнил финал Уимблдона-2019 и оценил шансы своего ученика стать лидером по выигранным турнирам «Большого шлема».

– Что вы думали в моменте, когда Федерер заработал два матчбола?

– В полуфинале US Open-2011 у Федерера тоже было два матчбола, но Новак отыграл их. Тогда я сказал себе, что он не сможет повторить это вновь. В этот раз внутренне я по-прежнему верил, что еще не все кончено, но я не ожидал, что Федерер завалит легкий удар с форхенда, а потом примет форхенд Новака в сетку. После обратного брейка я начал осознавать, что Новак может победить. Однако никто не ожидал, что матч будет настолько драматичным.

– Джокович отстает от Федерера на четыре «Шлема». Как вы считаете, реально ли обогнать Роджера?

– Это так близко и так далеко. Новак вернул свою лучшую игру. Сейчас ему нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к US Open. Он планирует выигрывать мэйджоры и обойти Федерера. Нет причин не думать об этом. Но ему нужно оставаться здоровым, – сказал Вайда в интервью hSport.sk.

С 16 «Шлемами» Джокович уступает только Федереру (20) и Надалю (18).

26 августа Новак начнет защиту титула на US Open. С 2009 года ни одному чемпиону Нью-Йорка не удается выиграть турнир дважды подряд.

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