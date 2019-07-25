15-я ракетка мира Джон Изнер заключил контракт с производителем спортивных напитков DEFY. Компания позиционирует себя как первый в мире изготовитель напитков на основе каннабидиола – главный фитоканнабиоид, обнаруженный в конопле.

«Я занимаюсь видом спорта, в котором каждое отдельно взятое очко может отделить победу от поражения, – заявил Изнер. – DEFY создал продукт, который предназначен для того, чтобы дать мне возможность в каждом розыгрыше. С нетерпением жду совместной работы, чтобы помочь людям добиться повышения производительности».

Компания DEFY основана бывшим американским футболистом, раннингбэком «Денвера» Террелом Дэвисом. Спортсмен в 2017-м попробовал экстракт конопли при восстановлении после тренировки. Дэвис заметил, что каннабидиол придал свежесть его мышцам после переутомления, и с партнерами разработал формулу напитка с КБД.

В США использование конопли легализовано в 11 штатах, в медицинских целях – в 33 штатах.

Изнер за карьеру провел два длительных по времени матча. В первом круге Уимблдона-2010 он обыграл Николя Маю и затратил на встречу 11 часов 5 минут. В полуфинале Уимблдона-2018 Джон уступил Кевину Андерсону в пяти сетах за 6 часов 36 минут.

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