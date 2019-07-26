Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой, которая пропускает начало американской серии из-за проблем с визой.

«Мы видели сообщения СМИ о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с получением визы США. Мы пытались связаться с ней напрямую, чтобы сообщить, что ее виза готова, но нам никто не ответил.

Светлана, если вы читаете этот текст, свяжитесь с нами – виза ждет вас!» – говорится в сообщении официального твиттера посольства США в РФ.

Ранее стало известно, что Кузнецова не защитит титул чемпионки турнира в Вашингтоне из-за отсутствия американской визы.

В период с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдет четвертый мэйджор теннисного сезона – US Open.

Посольство России в США – о невыдаче визы Кузнецовой: «Направили ноту протеста в Госдеп»

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