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Посольство США в РФ: «Виза Кузнецовой готова, но мы не можем с ней связаться»
Какая-то совершенно неясная ситуация.
Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой, которая пропускает начало американской серии из-за проблем с визой.
«Мы видели сообщения СМИ о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с получением визы США. Мы пытались связаться с ней напрямую, чтобы сообщить, что ее виза готова, но нам никто не ответил.
Светлана, если вы читаете этот текст, свяжитесь с нами – виза ждет вас!» – говорится в сообщении официального твиттера посольства США в РФ.
- Ранее стало известно, что Кузнецова не защитит титул чемпионки турнира в Вашингтоне из-за отсутствия американской визы.
- В период с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдет четвертый мэйджор теннисного сезона – US Open.
Посольство России в США – о невыдаче визы Кузнецовой: «Направили ноту протеста в Госдеп»
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