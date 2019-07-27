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Зверев расстался с тренером, который брал за занятие 5 тысяч долларов и обсуждал с друзьями гольф

Зверев расстался с тренером, который брал за занятие 5 тысяч долларов и обсуждал с друзьями гольф
Eurosport

1 час назад

Под руководством Лендла немец выиграл два турнира, один – Итоговый.

Немецкий теннисист Александр Зверев и американский тренер Иван Лендл объявили о прекращении сотрудничества, сообщает ATP Tour.

Под руководством Лендла немец выиграл итоговый турнир ATP и турнир в Женеве, но затем в отношениях между спортсменом и коучем пробежал холодок. Тренер брал со Зверева по 5 тысяч долларов за занятие, но на тренировках больше обсуждал гольф с друзьями, чем занимался прямыми обязанностями.

  • Зверев занимает пятую строчку в рейтинге ATP.
  • В конце августа в Нью-Йорке стартует четвертый мэйджор сезона – US Open. В прошлом году Зверев дошел на нем до третьего раунда.

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