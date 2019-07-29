ATP и WTA выложили обновленные рейтинги от 29 июля 2019 года. Самый впечатляющий взлет – у российского теннисиста Андрея Рублева.

После финала на турнире в Гамбурге 21-летний Рублев поднялся на 29 позиций и теперь занимает 49-е место. В топ-10 поменялись местами Фабио Фоньини и Даниил Медведев: теперь они девятый и десятый соответственно. Восьмым по-прежнему идет Карен Хачанов.

В десятке WTA изменений нет: в топ-3 по-прежнему Эшли Барти, Наоми Осака и Каролина Плишкова. Первая ракетка России Дарья Касаткина расположилась на 40-м месте.

В финале турнира в Гамбурге Рублев проиграл Николозу Басилашвили (5:7, 6:4, 3:6).

Это был его первый финал ATP.

Вся красота боевого финала Рублев – Басилашвили. Даже жаль, что на АТР-500 нет пятисетовиков

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