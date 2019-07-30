Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк обыграла свою соотечественницу Грэт Миннен в рамках первого круга турнира в Карслруэ (Германия).

После матча девушки встретились у сетки, обнялись и поцеловались – ранее они признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и объявили себя парой.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:1 – это была первая игра теннисисток друг против друга.

Во втором круге Ван Эйтванк встретится с Лорой-Иоаной Паар из Румынии.

Бельгийские теннисистки-лесбиянки – о возможной встрече на корте: «Не хотим даже думать об этом»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android