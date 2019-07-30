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«Лучше поздно, чем никогда». Кузнецова получила американскую визу
Наконец-то!
Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что получила американскую визу после долгого ожидания.
«Лучше поздно, чем никогда», – написала 32-летняя Кузнецова, выложив фото визы в инстаграм-сториз.
- 25 июля 32-летняя Кузнецова заявила, что из-за отсутствия визы вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне и не сможет защитить завоеванный в 2018 году титул.
- Светлана сможет выступить на US Open – четвертом мэйджоре теннисного сезона, который стартует 26 августа.
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