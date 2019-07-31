Победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 сменил приоритеты. Легендарный российский теннисист покинул Госдуму после шести лет работы депутатом, хотя карьера политика занимала его куда больше, чем спортивная.

«По большому спорту не скучаю. Пропало это желание кого-то побеждать, доказывать. Куда-то ушло. Политика намного интереснее. Масштаб другой. По большой политике, возможно, начну скучать. 37 лет у меня было очень насыщенных, порой было тяжело совмещать и теннис, и Госдуму. Поэтому сейчас много путешествую и по делам, и просто посмотреть мир. В Россию прилетаю буквально на несколько дней. Вещи поменяю и улетаю сразу же», – приводит слова Сафина Чемпионат.

Сафин завершил карьеру в 2009 году.

Марат – заслуженный мастер спорта России, член Международного зала теннисной славы.

Марат Сафин: «У меня нет ни девушки, ни жены. Хочу пожить для себя»

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