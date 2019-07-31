Getty Images

Австрийский журналист: «Тим подтвердил, что пропустит Олимпиаду»

Австрийский журналист: «Тим подтвердил, что пропустит Олимпиаду»
Eurosport

1 час назад

Доминик считает, что есть более интересные турниры.

Австрийский теннисист Доминик Тим с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Тим подтвердил, что в 2020 году хочет сыграть в Гамбурге (неделя после Уимблдона) и Китцбюэле. Олимпийские игры он пропустит», – написал журналист SPOX Österreich Лукас Царер.

Олимпиаду-2016 Тим также пропустил, отметив, что предпочитает играть на турнирах ATP и Кубке Дэвиса.

  • 25-летний австриец – двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2018 и 2019).
  • Доминик идет на четвертом месте в текущем рейтинге ATP.

Беккер: «Молодежь должна побеждать Роджера, Рафу и Новака, пока те еще сильны»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте