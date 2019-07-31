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Австрийский журналист: «Тим подтвердил, что пропустит Олимпиаду»
Доминик считает, что есть более интересные турниры.
Австрийский теннисист Доминик Тим с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
«Тим подтвердил, что в 2020 году хочет сыграть в Гамбурге (неделя после Уимблдона) и Китцбюэле. Олимпийские игры он пропустит», – написал журналист SPOX Österreich Лукас Царер.
Олимпиаду-2016 Тим также пропустил, отметив, что предпочитает играть на турнирах ATP и Кубке Дэвиса.
- 25-летний австриец – двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2018 и 2019).
- Доминик идет на четвертом месте в текущем рейтинге ATP.
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