Австрийский теннисист Доминик Тим с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Тим подтвердил, что в 2020 году хочет сыграть в Гамбурге (неделя после Уимблдона) и Китцбюэле. Олимпийские игры он пропустит», – написал журналист SPOX Österreich Лукас Царер.

Олимпиаду-2016 Тим также пропустил, отметив, что предпочитает играть на турнирах ATP и Кубке Дэвиса.

25-летний австриец – двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2018 и 2019).

Доминик идет на четвертом месте в текущем рейтинге ATP.

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