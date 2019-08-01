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Свитолина: «Монфис был в восторге от украинской кухни, особенно от борща»
Гаэль уже почти свой на Украине.
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об отношениях с французом Гаэлем Монфисом и совместном отпуске, проведенном на Украине.
О знакомстве с Монфисом
Мы с Гаэлем знакомы достаточно давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало – он знал, что я состою в отношениях. Но в конце прошлого года я поехала праздновать победу в Итоговом турнире к парижским друзьям, выложила фото в инстаграм, и Гаэль мне написал. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже – ведь я сейчас живу в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа – в Женеве. Мы приехали отдохнуть всего на несколько дней.
О поездке на Украину
Это наша первая совместная поездка на Украину. Я рада, что Гаэлю здесь понравилось. Ему понравился Киев, он был в восторге от Одессы, а главное, от украинской кухни. Особенно от борща! – рассказала 24-летняя Свитолина в интервью jetsetter.ua.
- Элина дошла до полуфинала на Уимблдоне-2019 и проиграла будущей победительнице – Симоне Халеп.
- Украинка идет седьмой в текущем рейтинге WTA.
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