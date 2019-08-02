Шведская теннисистка Ребекка Питерсон сообщила, что будет работать с тренером Марии Шараповой Томасом Хогстедтом.

«Пока мы не сотрудничаем, но я надеюсь, что он будет в моей команде уже на US Open. После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Томасом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на харде. Это было замечательно. Он помог разобраться в чем прибавить для побед над соперницами.

Томас не тренировал шведских игроков последние 20 лет, поэтому мне будет очень интересно с ним сотрудничать», – цитирует Питерсон Good To Great.

Хогстедт работал с Шараповой с 2011-го по 2013-й и с 2018-го по настоящий момент.

С Томасом Шарапова победила на «Ролан Гаррос» в 2012 году.

Питерсон занимает 70-е место в рейтинге WTA.

Заслуженный тренер РФ: «Уходить надо достойно. Шарапова уже упустила этот момент»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android