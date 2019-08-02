Getty Images
«Надеюсь, он будет в моей команде уже на US Open». Хогстедт променял Шарапову на Питерсон
Больше не верит в Марию?
Шведская теннисистка Ребекка Питерсон сообщила, что будет работать с тренером Марии Шараповой Томасом Хогстедтом.
«Пока мы не сотрудничаем, но я надеюсь, что он будет в моей команде уже на US Open. После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Томасом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на харде. Это было замечательно. Он помог разобраться в чем прибавить для побед над соперницами.
Томас не тренировал шведских игроков последние 20 лет, поэтому мне будет очень интересно с ним сотрудничать», – цитирует Питерсон Good To Great.
- Хогстедт работал с Шараповой с 2011-го по 2013-й и с 2018-го по настоящий момент.
- С Томасом Шарапова победила на «Ролан Гаррос» в 2012 году.
- Питерсон занимает 70-е место в рейтинге WTA.
Заслуженный тренер РФ: «Уходить надо достойно. Шарапова уже упустила этот момент»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте