Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему подростком выбрал теннис, а не футбол.

«Я любил футбол, но никогда не играл профессионально, как мой дядя Мигель. Когда пришло время выбирать вид спорта, было вполне естественно сконцентрироваться на теннисе. К тому времени я уже соревновался и очень хорошо выступал. Мне также нравилось, что в теннисе ты не зависишь от тренера или от других людей, с которыми играешь. Здесь просто ты против другого игрока.

Я люблю командные виды спорта, мне нравится участвовать в командных соревнованиях. Но мне также нравится чувство одиночества на площадке», – цитирует Надаля Tennis World USA.

На счету Надаля 18 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Рафа – единственный теннисист в истории, который выиграл один мэйджор не менее 12 раз («Ролан Гаррос»).

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