Вашек Поспишил написал колонку на сайте канадского издания The Globe and Mail, в которой выразил недовольство отношением АТР к теннисистам.

«Нам постоянно говорят, что мы должны доверять турнирам, что это партнерство. Вот только это бизнес. Теннисистам отдают минимум призовых – сумму, которая, по мнению руководящих организаций, позволит избежать революции или хотя бы гнева игроков.

Цель АТР – избежать беспорядков в их хорошо контролируемой империи и давать теннисистам только самое необходимо. Однако эпизоды недовольства случались. В 2012 году практически все теннисисты, кроме одного топового игрока, хотели бойкотировать Australian Open. Именно из-за того давления в последние годы на «Шлемах» подросли призовые.

При этом доля теннисистов от общего дохода почти не выросла, поскольку «Шлемы» с каждым годом зарабатывают все больше и больше. Я выступаю за справедливость и открытость.

Для спорта важно, чтобы развивалась не только маленькая элитная группка профессионалов. Важно распределять результаты тяжелой работы теннисистов, которые любят игру. Теннису нужны перемены», – подытожил Поспишил.

Australian Open-2012 закончился победой Новака Джоковича над Рафаэлем Надалем. Сценарий повторился в 2019-м.

Лучший результат Поспишила в одиночном разряде – финал Вашингтона-2014.

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