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Поспишил: «В 2012-м все игроки, кроме одного топа, хотели бойкотировать Australian Open»

Поспишил: «В 2012-м все игроки, кроме одного топа, хотели бойкотировать Australian Open»
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Тогда бунт не удался.

Вашек Поспишил написал колонку на сайте канадского издания The Globe and Mail, в которой выразил недовольство отношением АТР к теннисистам.

«Нам постоянно говорят, что мы должны доверять турнирам, что это партнерство. Вот только это бизнес. Теннисистам отдают минимум призовых – сумму, которая, по мнению руководящих организаций, позволит избежать революции или хотя бы гнева игроков.

Цель АТР – избежать беспорядков в их хорошо контролируемой империи и давать теннисистам только самое необходимо. Однако эпизоды недовольства случались. В 2012 году практически все теннисисты, кроме одного топового игрока, хотели бойкотировать Australian Open. Именно из-за того давления в последние годы на «Шлемах» подросли призовые.

При этом доля теннисистов от общего дохода почти не выросла, поскольку «Шлемы» с каждым годом зарабатывают все больше и больше. Я выступаю за справедливость и открытость.

Для спорта важно, чтобы развивалась не только маленькая элитная группка профессионалов. Важно распределять результаты тяжелой работы теннисистов, которые любят игру. Теннису нужны перемены», – подытожил Поспишил.

  • Australian Open-2012 закончился победой Новака Джоковича над Рафаэлем Надалем. Сценарий повторился в 2019-м.
  • Лучший результат Поспишила в одиночном разряде – финал Вашингтона-2014.
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