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Бросай все и смотри финал Медведева против Кирьоса в Вашингтоне на Eurosport 1
Великий финал на носу.
В полночь за титул сразятся вторая ракетка России Даниил Медведев и самый эпатажный теннисист АТР-тура Ник Кирьос.
Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 23:55. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Для Даниила это восьмой финал в АТР-туре. У него 4 титула и 3 поражения в финалах.
- У Кирьоса 5 побед на турнирах АТР.
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