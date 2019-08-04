Бросай все и смотри финал Медведева против Кирьоса в Вашингтоне на Eurosport 1

В полночь за титул сразятся вторая ракетка России Даниил Медведев и самый эпатажный теннисист АТР-тура Ник Кирьос.

Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 23:55. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

Для Даниила это восьмой финал в АТР-туре. У него 4 титула и 3 поражения в финалах.

У Кирьоса 5 побед на турнирах АТР.

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