Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7(6), 6:7(4).

Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.

Возглавляет рейтинг Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).



Рейтинг АТР от 5 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4755;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040;

7 (5). Александр Зверев (Германия) – 4005;

8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890;

9 (10). Даниил Медведев (Россия) – 2745;

10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2500...

70 (49). Андрей Рублев (Россия) – 996.

Дарья КасаткинаEurosport

Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга. 22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди девушек из России. Анастасия Павлюченкова опустилась с 43-й на 44-ю позицию, Екатерина Александрова – с 47-й на 48-ю, Вероника Кудерметова – с 56-й на 57-ю, Маргарита Гаспарян – с 57-й на 59-ю, Анастасия Потапова – с 74-й на 75-ю, Анна Блинкова – c 92-й на 93-ю. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева – с 86-го на 84-е, Наталья Вихлянцева сохранила 98-ю позицию.

В первой десятке рейтинга произошло одной изменение – белоруска Арина Соболенко, занимавшая 10-ю строчку, поменялась местами с американкой Сереной Уильямс, которая шла на девятом месте. Первую позицию занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет Наоми Осака (6228), третьей – Каролина Плишкова (6055).



Рейтинг WTA от 5 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6228;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933;

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4737;

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3773;

9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565;

10 (9). Серена Уильямс (США) – 3410...

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325...

44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…

48 (47). Екатерина Александрова (Россия) – 1133…

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) – 986…

59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) – 795…

81 (82). Мария Шарапова (Россия) – 740…

84 (86). Вера Звонарева (Россия) – 700…

93 (92). Анна Блинкова (Россия) – 664...

98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) – 638.

На будущей неделе состоятся два турнира уровня ATP и WTA, он пройдет в Монреале.

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